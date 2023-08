Lollobrigida: "Eccezionale"

1' DI LETTURA

ROMA – Pranzo a base di granchio blu per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo svela un post del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che è anche cognato della premier. Il post immortala Meloni con un vassoio di granchio blu.

“Granchio blu, eccezionale”

“Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale”, è il post di Lollobrigida. Poco prima della pausa estiva il governo, in una riunione del Consiglio dei ministri, aveva varato norme per il settore della pesca con l’obiettivo di alleviare le criticità indotte da una proliferazione esponenziale del granchio blu: si tratta di un granchio particolarmente aggressivo giunto da altri mari nell’Adriatico e in parte del Tirreno.