Precari Covid, i sindacati incontrano Volo: “Siamo soddisfatti”

"Si aprono spiragli per i 56 operatori socio sanitari a rischio licenziamento a Villa Sofia"

PALERMO – “Siamo soddisfatti per la decisione dell’assessore alla Salute di emanare linee di indirizzo univoche per tutte le aziende”. Lo affermano Alfredo Guerriero e Fabrizio Bilello del Nursind al termine dell’incontro di oggi con l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, in merito alle procedure di stabilizzazione del personale assunto durante l’emergenza covid.

“Abbiamo ricevuto un protocollo d’intesa che studieremo sin da subito – dicono i sindacalisti del Nursind – per proporre eventuali integrazioni o modifiche. Possiamo intanto cogliere segnali positivi nella vertenza che interessa i 56 operatori socio sanitari a rischio licenziamento a Villa Sofia, per i quali si aprono spiragli per la proroga”.