Pregliasco predica prudenza: “Usiamo le mascherine al chiuso”

Con l’addio alle mascherine i contagi “non scenderanno, consiglio a tutti di continuare ad indossarle in luoghi critici”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano. “Capisco che non si poteva fare diversamente, dobbiamo andare verso la convivenza, anche se io – ha sottolineato Pregliasco – continuo a portare la mascherina e consiglio a tutti di fare lo stesso nei luoghi più critici. Ad esempio in un ufficio con quattro persone nella stanza la terrei”. Quanto al fatto che in taxi solo il guidatore dovrebbe indossarla, “certamente – rileva – questo non è il massimo”. Rispetto infine ai contagi da Covid in Italia, “c’è un mantenimento di un plateau e togliendo le mascherine – conclude l’esperto – resterà questa situazione di equilibrio”.