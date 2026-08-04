Cuore trapiantato a Bari e fegato all'Ismett di Palermo

Un prelievo multiorgano è stato eseguito all’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. L’intervento ha consentito di destinare gli organi a diversi centri trapianti italiani, nell’ambito della rete nazionale per la donazione.

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Gli organi destinati ai centri trapianto

Il cuore, prelevato da un’équipe di cardiochirurghi pugliesi, è stato inviato a Bari per il trapianto. Fegato e reni sono invece stati destinati all’Ismett di Palermo. Le cornee sono state trasferite alla banca delle cornee per le successive procedure di assegnazione. L’operazione è stata portata a termine grazie al coordinamento tra i professionisti coinvolti e le strutture sanitarie impegnate nelle attività di prelievo e trapianto.

Prelievo multiorgano, il ringraziamento

La commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai familiari del donatore e al personale sanitario che ha preso parte all’intervento. La manager ha manifestato “profonda gratitudine per la famiglia del donatore, che in un momento così doloroso per la tragica perdita, ha trovato la forza di compiere un gesto di amore immenso”. Quindi ha rivolto un “ringraziamento a tutta l’equipe aziendale coinvolta, che ha risposto con tempestività ed efficienza”.

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