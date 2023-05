Ussi Sicilia: da Brunori a Russo, premiazione a Palazzo dei Normanni

Ecco tutti i premiati

4' DI LETTURA

PALERMO – Il capitano del Palermo Matteo Brunori, l’ingegnere elettronico della Ducati e telemetrista campione del Mondo della MotoGp con Pecco Bagnaia Tommaso Pagano, l’allenatore del Messina Ezio Raciti e il campione del Mondo con la Nazionale di pallavolo Roberto Russo sono fra i vincitori della 63^ edizione dei Premi dell’Anno dell’Ussi.

La cerimonia di consegna si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 22 maggio nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni intitolata al ricordo di Piersanti Mattarella a Palermo. A patrocinare la 63^ edizione dei Premi dell’Anno dell’Ussi la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e la Città metropolitana di Palermo. I Premi dell’Anno dell’Ussi rappresentano la festa dello sport siciliano e ogni anno sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa che hanno assistito e raccontato le gesta di società, personaggi, protagonisti e arbitri degli eventi sportivi che si sono disputati nell’arco dell’anno solare.

“IMMAGINE ECCELLENTE DELLA SICILIA”

“A nome del consiglio regionale siciliano dell’Ussi, che mi onoro di presiedere – ha detto il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo – ringrazio i premiati, ognuno di loro scelti al culmine di un’accurata selezione tra quanti, attraverso le loro imprese, hanno contribuito a regalare un’immagine eccellente della nostra Isola. Sono grato al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, per avere consentito lo svolgimento della nostra manifestazione di spicco, i Premi dell’anno, in un contesto di assoluto prestigio come la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. Mi preme, infine, ribadire un ulteriore segno di gratitudine alla Figc siciliana, e al presidente Sandro Morgana, per la straordinaria vicinanza, nel solco di un rapporto pluriennale”.

Sedici i riconoscimenti consegnati nel corso della cerimonia di premiazione di questo pomeriggio presentata dai giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi sotto la direzione artistica, per la terza edizione di fila, di Francesco Panasci. A consegnare i premi, fra gli altri, i dirigenti dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo, Sergio Magazzù, Franco Cammarasana, Antonio Foti, Nadia La Malfa, Cettina Pellitteri e Giuseppe Di Bella; il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli e il vicepresidente dell’Ordine Salvatore Li Castri; i dirigenti dell’Associazione Siciliana della Stampa Giuseppe Rizzuto e Roberto Leone.

I PROTAGONISTI

A fare da prologo alla cerimonia il racconto della consegna di uno dei due premi “Candido Cannavò” a Tommaso Pagano, avvenuta a dicembre a Villa Butera a Bagheria in considerazione degli impegni attuali di Pagano con la Ducati al Motomondiale. L’altro “Cannavò” per l’impresa compiuta è andato a Roberto Russo.

A proposito della premiazione del capitano del Palermo Matteo Brunori, all’attaccante rosanero è andato un riconoscimento speciale per tutti i traguardi raggiunti nel 2022 sia a livello personale che insieme al club rosanero.

Un altro dei premi speciali è andato al Circolo del Tennis Palermo che ha festeggiato la promozione in serie A1 della squadra femminile tutta composta da giocatrici provenienti dal vivaio e ha sfiorato lo scudetto con la squadra maschile. A ritirare il premio il presidente Giorgio Lo Cascio.

Fra i premiati anche l’assistente arbitrale Francesco Cortese, al quale è andato il premio “Agostino Lo Cascio” per l’esordio in Serie A; Giorgio Locanto, che ha ricevuto il premio “Mario Giordano” per il suo ruolo da pioniere nel mondo dello sport palermitano; il presidente della Fidal Sicilia Totò Gebbia, premiato con il “Manlio Graziano” per la sua attività da dirigente; l’organizzatore di manifestazioni sportive ed ex atleta Nando Sorbello, che ha ricevuto il premio “Nino Catalano” alla carriera. E ancora il premio fair play intitolato al ricordo di “Nuccio Schillirò” è andato al nuotatore dei Delfini Blu Pietro Chimirri; il premio “Luigi Prestinenza” è stato assegnato al giornalista Massimo Norrito, mentre a Gabriele Maricchiolo è andato il premio dell’anno per la fotografia.

Di seguito la scheda con l’elenco completo dei premiati e le rispettive categorie.

TUTTI I PREMI

Premi dell’Anno per imprese compiute nella stagione sportiva 2022 (PREMIO CANNAVO’)

Roberto Russo – pallavolo · Tommaso Pagano – MotoGp

Premio Nino Catalano (alla “carriera”)

Nando Sorbello – atletica

Premio Carmelo Di Bella (al tecnico)

Ezio Raciti – calcio

Premio Francesco Mannino (al giovane)

Emanuel Cucchiara – biliardo

Premio Manlio Graziano (al dirigente)

Totò Gebbia – atletica

Premio Mario Giordano (al “pioniere”)

Giorgio Locanto – pallavolo

Premio Agostino Lo Cascio (all’arbitro)

Francesco Cortese – calcio

Premio speranze Mario Vannini alle società emergenti

Brizz Nuoto – pallanuoto

Premio Luigi Prestinenza al giornalista

Massimo Norrito

Premio Fair Play Nuccio Schillirò

Pietro Chimirri – nuoto

Premio Speciale

Matteo Brunori – calcio Giorgio Caruso – ufficio stampa Sport e Salute

Premio Sport e Società

Top Spin – tennistavolo Circolo Tennis Palermo – tennis Matchball Siracusa – tennis

Premio dell’Anno per la fotografia

Gabriele Maricchiolo

Foto in alto da una Instagram Stories del Palermo FC.