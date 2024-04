Premiate le 5 start-up del programma d’incubazione di Develhope e Amazon

L'evento a Palermo

PALERMO – Si è tenuta questa mattina a Palermo la premiazione delle 5 migliori startup che hanno partecipato al Bootcamp imprenditoriale di 6 settimane organizzato da Develhope insieme ad Amazon: la fase decisiva del programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator. I team provenienti da Sicilia e Campania hanno ricevuto un premio di 10.000 euro ciascuno per avviare la propria attività imprenditoriale e lanciare la nuova idea di business in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

L’evento si è svolto nella cornice cinquecentesca di Palazzo Bonocore e ha visto la partecipazione del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell’Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani, dell’Assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, della Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it, Rita Malavasi e del CEO di Develhope, Massimiliano Costa.

I cinque vincitori hanno proposto idee innovative e sostenibili attraverso applicazioni semplici per aiutare e sostenere cittadini e imprese: le campane Extrafast, Green Route, Minerva, Vivi e la siciliana Bekind. Extrafast si propone di incrociare domanda e offerta di lavoro attraverso un modello smart e concreto; Green Route intende valorizzare il cibo autentito italiano favorendo i piccoli produttori e il made in Italy; Minerva incentive il riciclaggio dei rifiuti in un approccio diretto con i consumatori; Bekind offre un sopporto di sicurezza agli studenti fuorisede.

“Il Comune è orgoglioso di aver supportato l’iniziativa di due grandi realtà come Develhope e Amazon che hanno scelto Palermo come centro per il progetto di incubazione di nuove startup della Sicilia e della Campania, un’iniziativa che punta a formare, valorizzare e mettere in luce nuove idee imprenditoriali di giovani. Palermo è la prima città siciliana sul tema della trasformazione digitale e ha già messo in campo altre azioni, come il Bravo Innovation Hub, che hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle startup in città e, per queste ragioni, l’amministrazione è felice di aver sposato questa attività”, ha dichiarato Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

Per Fabrizio Ferrandelli, assessore all’innovazione digitale e politiche giovanili del Comune di Palermo “con questo programma si supportano i nostri giovani, i loro sogni e le loro speranze, si offre concretezza alle loro idee dando nuovo slancio alle politiche di innovazione. Una azione che consentirà di tenere qui, sul territorio non solo il nostro grande capitale umano, ma anche proseguire in questa rivoluzione digitale e innovativa che cambierà il volto della nostra città. Portare Palermo nel futuro, farla accompagnare in questo processo di crescita da quelli che sono i suoi talenti è forse la sfida più importante per affrontare di quella grande trasformazione digitale che abbiamo in mente”.

“L’opportunità offerta da Amazon in collaborazione con Develhope ai giovani è encomiabile. Chi investe sulle giovani generazioni, sulla loro capacità di creare il proprio avvenire rappresenta una risorsa importantissima per la crescita sociale delle comunità. Nella mia città, Napoli, siamo impegnati costantemente a ricercare strumenti, costruire percorsi, sviluppare un dialogo con le nuove generazioni, e siamo sempre alla ricerca di opportunità che possano far emergere le eccellenze. Lavorare, quindi, per i giovani e la loro crescita personale, umana e professionale rappresenta per me non la prova dell’attività svolta, non un semplice dovere istituzionale, ma la naturale dimostrazione dell’impegno civico a favore della Comunità di cui i giovani sono il futuro” – ha dichiarato Chiara Marciani, Assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli.

“La collaborazione con Develhope per il programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator rappresenta un’iniziativa preziosa per portare il nostro contributo nelle comunità in cui operiamo e, più in generale, al tessuto imprenditoriale italiano. Riteniamo che sia importante creare condizioni favorevoli e opportunità per consentire ai giovani di esprimere il loro potenziale, e che la formazione rappresenti una leva fondamentale. Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere il nostro know how a disposizione di giovani talenti meritevoli provenienti da diversi contesti e accompagnarli nell’avvio delle loro iniziative imprenditoriali”, ha detto Rita Malavasi, Responsabile Relazioni Istituzionali per Amazon.it.

“Il percorso che queste ragazze e questi ragazzi hanno completato ci ha dato l’opportunità, ancora una volta, di conoscere la straordinaria capacità delle nuove generazioni di individuare soluzioni innovative e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile per affrontare le principali sfide del nostro tempo. Voglio complimentarmi con tutte e tutti loro per l’attitudine e la motivazione, e desidero ringraziare Amazon che ha aggiunto un grande valore in termini di esperienza e visione ad un progetto che ha dato tanto a noi e anche alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato. Continueremo ad affiancare i team anche in questa seconda fase trasferendo tutta la nostra esperienza per assicurarci che il loro percorso vada a buon fine”, ha affermato Massimiliano Costa, Ceo e Founder di Develhope.

Un mese dopo la presentazione del programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator avvenuta a dicembre dello scorso anno, sono stati selezionati 10 team tra le oltre 200 candidature ricevute da giovani startupper tra i 18 e i 25 anni residenti o in Sicilia o in Campania. Successivamente, tutti e dieci i team hanno avuto la possibilità di frequentare un Bootcamp imprenditoriale durante il quale sono stati guidati da esperti del settore, provenienti da Amazon e da altre aziende, nel percorso di sviluppo della loro startup: dalla convalidazione dell’idea e alla creazione del piano aziendale fino alle strategie di finanziamento e alla preparazione del pitch aziendale.

Questa mattina i 10 team finalisti hanno avuto la possibilità di presentare la propria startup davanti ad una giuria composta da aziende, esperti del settore ed istituzioni: Massimiliano Costa Founder & Ceo – Develhope, Salvatore Di Dio, Professore Associato – Università degli Studi di Palermo, Alejandro Ibarra, Impact Investment Associate – OPES Italia, Martina Lascialfari Responsabile Attività Istituzionali – Fondo Repubblica Digitale, Lavinia Lionetti, Senior Manager, Logistic Network Design – Amazon.it.