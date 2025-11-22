Per aver sostenuto soluzioni innovative sui rifiuti

AGRIGENTO – “Per aver sostenuto con determinazione soluzioni innovative per trasformare i rifiuti in risorsa, dando impulso alla realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. E aver promosso un nuovo sistema che permetterà alla Sicilia di archiviare le discariche per un modello moderno, pulito ed efficiente”.

Con questa motivazione il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato insignito del riconoscimento ambasciatore dell’Ambiente Sicilia 2025. La premiazione nella prima edizione del Premio Custode dell’ambiente, organizzato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ad Agrigento.

La premiazione

A premiare il governatore l’assessore Giusi Savarino, che ha sottolineato, leggendo la motivazione, l’impegno di Schifani.

Un impegno che “unisce visione, coraggio e responsabilità e che ha affrontato con decisione una sfida cruciale per il futuro della Sicilia: la lotta alla siccità. Attraverso interventi concreti e immediati, quali il revamping dei pozzi comunali, la realizzazione di nuovi impianti di depurazione e il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo, il potenziamento delle reti idriche e l’avvio di strategici impianti di desalinizzazione, contribuisce così a garantire acqua, sicurezza e sviluppo ai territori più fragili”.

Schifani: “Tutela ambiente valore primario”

Il presidente Schifani, ricevendo il premio, ha sottolineato come la tutela dell’ambiente sia per tutti ormai, e per la Regione in particolare “Un valore non negoziabile”. Schifani ha parlato di “un valore primario, insito nel nostro essere siciliani”.

Infine il presidente ha annunciato che “a breve sarà restituito a Palermo e alla Sicilia Castello Utveggio, destinato a essere ospitare convegni internazionali di grande livello. Mi impegno a organizzare lì una grande conferenza internazionale per l’ambiente”.