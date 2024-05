Premio Angelo D’Arrigo a Zerocalcare e a Barbara Gallavotti

I riconoscimenti saranno consegnati il 7 giugno

CATANIA – Arte e divulgazione scientifica sono i protagonisti del Premio Angelo D’Arrigo 2024, quest’anno giunto alla X edizione. Il riconoscimento – intitolato al deltaplanista, scienziato del volo ed etologo, scomparso nel 2006 – sarà infatti assegnato al fumettista Zerocalcare e alla biologa Barbara Gallavotti.

I premi saranno consegnati il 7 giugno durante una serata che si terrà nell’anfiteatro de Le Ciminiere di Catania nell’ambito dell’edizione 2024 di Etna comics, in programma dal 6 al 9 giugno. La stessa sera sarà consegnato anche il premio Uzeta, assegnato dall’organizzazione di Etna comics a Francesco Centorame, tra i protagonisti del successo cinematografico “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

L’8 giugno, alle 11, Barbara Gallavotti sarà ancora ospite della Fondazione D’Arrigo per un Talk Questions&Answers cui prenderà parte anche la presidente della Fondazione, Laura Mancuso. “Sono felice – ha affermato Laura Mancuso – di poter assegnare questo decimo premio a due personalità così rappresentative come Zerocalcare e Barbara Gallavotti”.

Le motivazioni dei premi

“Zerocalcare, in particolare con le sue graphic novel, ha dato nuova linfa al mondo del fumetto italiano e internazionale, veicolando con le sue opere anche importanti messaggi sociali, attualissimi soprattutto in questo momento storico – ha aggiunto – Barbara Gallavotti, invece, è stata scelta per la sua capacità di comunicare al grande pubblico temi spesso complessi in modo semplice e comprensibile, ponendo sempre la scienza al primo posto”.

“Due personaggi che si sposano perfettamente con gli ideali e il messaggio di Angelo, che la Fondazione continua a mantenere vivi. Ancora una volta – ha concluso Laura Mancuso – il grazie mio e di tutta la Fondazione va ad Antonio Mannino per averci accolto in questa bellissima manifestazione”.