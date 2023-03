Premio Pindaro, Snorkeling dimostra forma e agilità

Traveling Well viene risucchiato nella sua appesantita azione da un ottimo Words of Love

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Qualche sorpresa e concitati arrivi hanno caratterizzato le competizioni di galoppo andate in scena ieri pomeriggio, sabato 11 marzo, in seno al convegno di galoppo all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Il grigio Snorkeling recupera benissimo il tentativo di fuga di Travelling Well, dimostrando forma e agilità sul finale del Premio Pindaro, Condizionata con maggior dotazione che ha chiamato al confronto cavalli di 4 anni e oltre sui 1200 metri di pista piccola. Sebastiano Guerrieri spinge sulle ultime battute del rappresentante di Mark Cuschieri, mentre Traveling Well viene risucchiato nella sua appesantita azione da un ottimo Words of Love.

I colori giallo-verdi trionfano anche con Vega Magic, montato da Salvo Rizzo Piscopo, chiamato al duello finale con la buona novità di Biedermann ed un pericoloso Melo Black che risale all’esterno, ma che si accontenta della terza piazza di una tiratissima Vendere.

Tutto secondo i pronostici per la vittoria di Bold Grey in apertura e dell’affidabile O’Galantuomo nel Premio Malus. L’Handicap sui 1500 metri, riservato a cavalli di tre anni, trova la buona azione sia di Zarnaia che di Victor Giusy che chiudono il podio. Scardina i pronostici Truth Twisters nell’Handicap sul doppio chilometro di pista sabbia. Viaggia a ridosso dei primi Germano Marcelli che prende il largo e la velocità giusta, sfruttando il pesino della perizia. Respinge Frenkbit, che sorprende, e il progredito Hellmost. Quote interessanti per questo Premio Sea Dancer.

Giulio Cesare e Gabriele Cannarella fanno numero nella II Tris del pomeriggio abbinata al Premio Zeus. Veloce scatto in partenza e tirata andatura, per poi resistere all’assalto finale di State of Play e dell’affidabile Grand Heaven.