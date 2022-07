Premio Ussi Estate, 12 riconoscimenti per 7 discipline sportive

Tra i premiati il presidente del Palermo Dario Mirri, il TeLiMar e la tennista Dalila Spiteri

2' DI LETTURA

PALERMO – Va in archivio la settima edizione del Premio Ussi Estate, la manifestazione che ogni anno assegna i riconoscimenti agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti che si sono messi in evidenza nel corso della stagione agonistica appena conclusa. Il Premio Ussi Estate quest’anno è stato legato alle attività progettuali che l’Unione Stampa Sportiva Italiana sviluppa con il sostegno di Sport e Salute e, nello specifico, al progetto presentato per l’anno 2021 che si impegna a promuovere la cultura dello sport paralimpico e delle pari opportunità.

La cerimonia di consegna, condotta dai giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi, si è tenuta al Country Time Club a Palermo nell’ambito della trentatreesima edizione dei Palermo Ladies Open.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad allestire un’edizione di prim’ordine dei premi estivi – dice il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo – usufruendo dell’ospitalità eccellente del Country Time Club di Palermo, struttura fantastica che ringrazio per l’accoglienza, ed in un contesto di livello internazionale come i “Palermo Ladies Open”. Il Premio Ussi Estate, in linea con gli auspici del presidente nazionale Gianfranco Coppola ed i principi che ispirano Sport e Salute quest’anno è stato legato alle attività progettuali che l’Unione Stampa Sportiva Italiana sviluppa proprio con il sostegno di Sport e Salute. Siamo orgogliosi che questa manifestazione faccia parte del progetto presentato per l’anno 2021 che si impegna a promuovere la cultura dello sport paralimpico e delle pari opportunità. Il percorso intrapreso dall’Ussi Sicilia prevede anche un supporto ai giornalisti sportivi e, in questo senso, ringrazio il consiglio regionale nella sua interezza, i consiglieri nazionali Roberto Gueli e Nino Randazzo ed il presidente del collegio nazionale dei revisori, Giuseppe Di Bella”.

I VINCITORI

I premi sono andati a Dario Mirri, presidente del Palermo, per la promozione in Serie B di calcio; al TeLiMar, finalista in Len Euro Cup di pallanuoto; alla tennista Dalila Spiteri per la vittoria al Master regionale che l’ha incoronata migliore giocatrice siciliana; all’ex arbitro internazionale di calcio Rosario Lo Bello alla carriera e al direttore di gara della sezione di Siracusa Fabio Franzò per avere salvato la vita al portiere lettone del Rotonda vittima di uno scontro di gioco durante la partita Casertana-Rotonda del campionato di Serie D; ai giornalisti Fabio Russomando, per essersi affermato negli Stati Uniti da freelance, e Dario Pennica, per i quarant’anni della rivista Sicilia Motori; al pilota automobilistico Giuseppe La Rocca, campione italiano cronoscalate auto storiche; all’Akademia S. Anna per la promozione in Serie A/2 di pallavolo e alla pallavolista pioniera Lyliana Pizzo (alla memoria); all’ex direttore tecnico della nazionale paralimpica di atletica leggera Vincenzo Duminuco alla carriera; ad Haitem Fathallah della Fortitudo Messina basket (alla memoria).