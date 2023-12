Dieci anni prima che il debito si estingua

ROMA – Il canone Rai si prescrive in dieci anni. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza numero 332113. Secondo i giudici, in assenza di una deroga particolare, si applica la norma del Codice civile che già viene utilizzata per le imposte sui redditi e l’Iva.

Il pronunciamento sul canone Rai

I supremi giudici si sono espressi in questi termini riguardo al caso specifico di un contribuente che aveva impugnato le cartelle esattoriali contenenti alcuni tributi non pagati. Tra questi vi erano crediti dello Stato per Irpef, Irap e Iva, oltre al canone Rai. Il ricorso, che faceva leva sull’avvenuta prescrizione delle tasse, in un primo momento è stato accolto e l’appello presentato dal concessionario di riscossione, è stato rigettato. A questo punto il ricorso in Cassazione, che ha dato alla fine torto al contribuente. la prescrizione quinquennale anche ai crediti erariali, secondo i giudici, viola la legge. Anche al canone Rai, “in assenza di una norma derogatoria”, “si deve applicare l’ordinario termine decennale di rpescrizione”.