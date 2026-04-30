Presentato il libro “Oltre la mentalità c’è un cuore” del direttore Generale di A.R.S. ETS Salvo Lo Bianco

Si è svolta al Catania International Airport Hotel la presentazione del libro “Oltre la mentalità c’è un cuore”. In una sala gremita, l’autore ha dialogato con il pubblico insieme alla scrittrice Brigida Morsellino e al presidente di A.R.S. Centro di Formazione Professionale Giuseppe Maria Sassano.

“Sono orgoglioso oggi di essere qui con voi per parlare di un’opera introspettiva, che vuole insegnarci a sognare non solo con le parole, ma anche con l’esempio – dichiara Sassano – esporsi completamente e stare sotto i riflettori significa credere in sé stessi e nella possibilità di cambiare. Come A.R.S. portiamo avanti un progetto strutturato e di lungo periodo, con la volontà di costruire qualcosa di importante, mostrando a tantissimi giovani che non esiste un’età per ricominciare: esiste soltanto la volontà di farlo. Bisogna saper sognare, crederci fino in fondo e agire senza paura per costruire il proprio futuro”.

In collegamento è intervenuto anche Franco Nicosia, autore della prefazione del libro.

“Parliamo di un’opera che raccoglie emozioni vere e dà slancio a riflessioni profonde – afferma Nicosia – è un libro autobiografico che, attraverso la descrizione degli eventi, traccia uno scenario che riguarda tutti noi. I singoli episodi raccontati possono essere d’ispirazione per coloro che lo leggeranno e che desiderano trovare un’identità e un proprio percorso”.

Quello di Salvo Lo Bianco è un racconto autentico, fatto di scelte coraggiose, sacrifici silenziosi e valori profondi. Nel libro sono racchiusi frammenti di vita familiare e quotidiana: le origini, la semplicità dei punti di partenza, la fatica, il desiderio di andare oltre e la volontà di costruire qualcosa capace di dare senso al proprio cammino.

“L’autore ha saputo costruire un clima empatico e una grande comunità – sottolinea la scrittrice Brigida Morsellino – presentare oggi questo libro vuol dire mettere in evidenza il suo messaggio senza, per questo, lasciare nell’ombra il suo autore. La mia curiosità mi spinge a partire proprio dal titolo, nato prima del testo. Quando si scrive di sé stessi – prosegue Morsellino – è fondamentale comprendere il significato che si attribuisce alle parole: la mentalità è la base della costruzione che ci aiuta a capire come vedere il mondo e come guardare al futuro, restando saldamente radicati nel proprio territorio e fedeli alle proprie radici”.

Il libro si presenta come un viaggio umano che parla di relazioni vere, di dignità e di tutto ciò che non si piega alle convenienze.

“Ci sono stati obiettivi nella mia vita che ho potuto conquistare solo mettendoci tutto me stesso – racconta l’autore Salvo Lo Bianco – il mio libro vuole ispirare il lettore a mettersi in gioco, a credere nei propri sogni e a non smettere mai di crescere. Il cambiamento più grande nasce dalla volontà di migliorarsi, di moltiplicare la propria umanità e il proprio amore per la vita, perché ogni passo, anche il più piccolo, conta. Ognuno di noi ha dentro un sogno, una luce che può illuminare la via verso un futuro migliore. Non importa da dove veniamo o quanti anni abbiamo: il sogno è la forza che ci spinge a cambiare, a crescere e a migliorarci”.