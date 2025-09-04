Estate infinita in Sicilia: “Sarà sempre più lunga, ancora oltre i 30 gradi”

Dopo mesi "roventi", le previsioni per le prossime settimane

PALERMO – L’inverno tarderà ad arrivare anche quest’anno in Sicilia, con la calda stagione che si protrarrà ancora per qualche mese. Dopo mesi “roventi”, si prevedono infatti ancora alte temperature sull’Isola, come spiega a LiveSicilia Paolo Corazzon di 3Bmeteo.

Estate in Sicilia: “Raggiunti picchi di 47 gradi”

“L’estate non è per niente finita in Sicilia. Sono stati mesi molto caldi, con picchi altissimi anche di 46 o 47 gradi, ma non si è comunque trattato di un record. In altre occasioni il termometro ha raggiunto livelli ancora più alti”.

“Mare sempre più caldo”

“Sulla regione abbiamo assistito a ondate di calore a più riprese, nel complesso sicuramente sopra la media, con l’anticiclone africano presente costantemente. Ripercussioni si sono registrate anche sul Mar Mediterraneo, che questa estate ha raggiunto i trenta gradi in superficie”.

“Alta pressione su tutta l’Italia”

Una situazione che, in base agli ultimi monitoraggi, non cambierà presto: “Giornate calde attendono i siciliani almeno fino a metà settembre – spiega -. L’Italia è ancora travolta dall’alta pressione, sarà poi in arrivo l’aria fresca dal nord Europa, ma è ancora presto per capire se le temperature scenderanno lievemente anche al Sud, al momento è ancora un’incognita”.

Estate infinita in Sicilia: “A settembre oltre i 30 gradi”

Insomma, un’estate infinita in Sicilia. “I trenta gradi saranno spesso superati, dobbiamo purtroppo abituarci ai picchi di 34-35 gradi anche a settembre e le aree interne saranno quelle che soffriranno di più”. Di conseguenza, è ancora presto per parlare di autunno. “Arriverà, ma si prolungherà fino a dicembre, mentre l’inverno in Sicilia partirà tra gennaio e febbraio”, precisa l’esperto.