Primarie, Di Paola: “Trasparenza del voto imprescindibile”

Il pentastellato mette i puntini sulle i rispetto al voto digitale.

PALERMO – “Siamo molto soddisfatti per i progressi registrati dal tavolo tecnico per definire i criteri per le regionarie del campo progressista che dovranno portare alla scelta del candidato presidente della coalizione alle prossime elezioni regionali”. Così il capogruppo del M5S all’Ars Nuccio Di Paola commenta l’esito della riunione di ieri. E risponde, tra le righe ai dem, sulle modalità di voto ai gazebo.

“In settimana il tavolo politico sarà chiamato a limare i dettagli degli accordi raggiunti. Sia chiara però una cosa: sicurezza e trasparenza del voto sono imprescindibili. Anche nei pochi gazebo che saranno allestiti nei territori, per affiancare il voto on line da remoto, tutte le procedure andranno digitalizzate per evitare che ci siano proteste e contestazioni, come sempre avvenuto in passato in occasione di consultazioni di questo tipo”, dice. “Con entusiasmo stiamo costruendo qualcosa di nuovo e l’obiettivo ambizioso è far votare almeno 100 mila siciliani in via digitale. Le procedure saranno studiate per consentire a chiunque di esprimere il proprio voto nel modo più semplice possibile”, conclude Di Paola.