Primarie Pd, a Catania netto vantaggio della Schlein

Le parole della Segretaria, Maria Grazia Leone.

CATANIA. “Grazie alla caparbia generosità di militanti e segretari di circolo le convenzioni si sono celebrate in tutta la provincia di Catania. Ci siamo riuniti in ogni modo utile, anche in luoghi di fortuna, superando infinite difficoltà logistiche ed economiche. Un tesseramento fatto esclusivamente tramite flussi finanziari tracciabili, con circoli che hanno dibattuto al loro interno con grande vivacità, sintomo di una comunità che ha voglia di ricominciare a misurarsi e a dire la sua”. Lo dice la segretaria provinciale del PD Maria Grazia Leone commentando i dati definitivi della prima fase congressuale, quella riservata solo agli iscritti al Partito Democratico.

I risultati complessivi nella provincia di Catania:

Bonaccini 281 (26,12%)

Cuperlo 87 (8,09%)

De Micheli 9 (0,84%)

Schlein 699 (64,96%)



“Sono fiduciosa che la platea si allargherà ancora di più il 26 febbraio, quando ai gazebo – dice Leone – saranno chiamati a partecipare tutti, iscritti e non iscritti, residenti in Città e negli altri 57 comuni della provincia. Sappiamo che fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che cresce, questo vogliamo tornare ad essere: comunità politica e forza di popolo”. “Un ringraziamento speciale va ai componenti della Segreteria Provinciale che si sono dati da fare quotidianamente e all’infaticabile Presidente Giovanni Di Prima cui si deve uno sforzo straordinario di pazienza e precisione e, insieme a lui, a tutti i componenti della Commissione Provinciale per il Congresso”, aggiunge Leone. “Sono felice per il sereno svolgimento dei lavori congressuali e soddisfatto per il lavoro di squadra che ci ha visto tutti impiegare sinergicamente le nostre forze per un comune obiettivo: dare forza a un partito rigenerato, pronto per le sfide ci attendono. Restiamo concentrati per il prossimo step, quello delle primarie aperte, ci aspettiamo grande partecipazione”, afferma il Presidente Giovanni Di Prima.