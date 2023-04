Ponte del primo maggio: previsioni meteo per la Sicilia

Cosa prevedono gli esperti fino a lunedì

1' DI LETTURA

Meteo ballerino per il lungo ponte del primo maggio. Sabato giornata di sole con temperature in aumento in tutta la Sicilia. Ci saranno punte di 26-27 gradi. In serata qualche possibile addensamento. Un anticipo della domenica, quando la giornata sarà nuvolosa. Qualche pioggia è prevista già al mattino sulla parte ovest della Sicilia. ma è nel pomeriggio che pioverà di più. Stabili le temperature. Con punte ancora di 26°. Sarà un lunedì 1 ° maggio con tempo instabile. Le gite fiori porta sono a rischio. Previsti infatti anche rovesci e temporali a partire dalle prime ore del pomeriggio e soprattutto nel versante ovest e nelle zone interne. In serata ci sarà un miglioramento.