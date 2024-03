Principio d’incendio, evacuato il centro Etnapolis: allarme rientrato

Intervento dei vigili del fuoco

BELPASSO (CATANIA) – Un principio d’incendio che avrebbe interessato una delle attività commerciali presenti all’interno della struttura. Da qui, la necessità di evacuare momentaneamente il centro commerciale Etnapolis. È accaduto nel pomeriggio con i vigili del fuoco intervenuti sul posto.



L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza tutte le persone presenti al momento dell’allarme e l’avviso annunciato attraverso gli altoparlanti. Il personale ed i clienti sono stati invitati ad uscire dalla struttura. Attivato ogni protocollo di sicurezza, si è al lavoro per tentare di comprendere quali siano state le cause che hanno portato al principio d’incendio che a quanto pare sarebbe scaturito da un cantiere che ospita una nuova attività. Sul posto, anche due ambulanze del 118.