Privatizzazioni aeroporti, l’alt della Cgil: “Serve un confronto con Schifani”

PALERMO – “L’idea del presidente della Regione Renato Schifani sugli aeroporti non è per niente chiara. Urge un confronto con le parti sociali, su un piano strategico serio, trasparente e condiviso, che oggi manca. La privatizzazione degli scali non può avvenire senza questi passaggi”. Lo dicono Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, e Alessandro Grasso, segretario generale della Filt Cgil Sicilia a proposito della volontà espressa dal presidente della Regione Schifani di privatizzare i principali scali siciliani. I due esponenti sindacali aggiungono: “Peraltro registriamo incongruenze, perché ad esempio Palermo e Catania sì e Trapani no? Così come rileviamo una sorta di autocertificazione del proprio fallimento da parte della Regione negli aeroporti dove è socio di maggioranza”. Mannino e Grasso sostengono inoltre che “parlare di Comiso come aeroporto cargo senza la Catania – Ragusa non ha senso”. “Si faccia dunque un’operazione di chiarezza e trasparenza – concludono Mannino e Grasso – e si pensi a un piano strategico generale sulla mobilità nell’interesse esclusivo della collettività”.