Il boss Matteo Messina Denaro è stato ricoverato per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Il capomafia, dopo alcuni controlli in ospedale, è già stato riportato in cella nel carcere de L’Aquila.

Per il boss, catturato lo scorso 16 gennaio, non è il primo ricovero. Nel mese di giugno, infatti, fu ricoverato perché soffrirebbe di idronefrosi e l’intervento sarebbe servito a migliorare il drenaggio renale.