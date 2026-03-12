Ecco i quattro nomi designati

PALERMO – La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità Francesca Mazzocco e Caterina Malagoli, pm della Dda di Palermo, Francesco Del Bene sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia e Carlo Marzella sostituto procuratore generale presso la corte d’appello a Palermo per la carica di procuratori aggiunti nel capoluogo siciliano.

La parola ora passa al Plenum ma vista l’unanimità del voto in commissione, le proposte dovrebbero essere confermate.