Prodotti insicuri, sequestro della Finanza tra Mascali e Fiumefreddo

Notificate sanzioni dalla Camera di Commercio

1' DI LETTURA

CATANIA (CT) – Finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito dei controlli per il contrasto alla commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a Mascali e a Fiumefreddo di Sicilia oltre 3.000 prodotti di vario genere, tra i quali elettrodomestici, materiale elettrico, prodotti di cartoleria, bigiotteria, giocattoli e prodotti di merceria utilizzati in genere nel confezionamento di bomboniere e regali. La Camera di Commercio, che si occuperà di disporre la distruzione dei materiali sequestrati, ha notificato ai titolari delle imprese sanzioni amministrative fino ad un massimo di 75.000 euro. (ANSA).