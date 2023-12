“Progetto di finanza porti Augusta/Catania? Serve trasparenza”

Interviene il vice segretario del Pd etneo

CATANIA – Il Vice Segretario Provinciale del PD di Catania, Nino Vullo, commenta così la proposta di progetto di finanza di affidamento della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania.



“Questo progetto dal valore di centinaia di milioni di euro e dalla durata di oltre 25 anni, è di importanza strategica per la cittadinanza. Riteniamo fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni cittadine e di tutta la società civile per contribuire al dibattito per la gestione dei due porti che sono fondamentali per tutta la vita del territorio”.

“Inoltre – continua Vullo – è assolutamente necessario capire la vera entità di questo progetto in quanto la proposta progettuale non è di € 176.406.254,00 oltre IVA, bensì è notevolmente superiore. Dalla somma degli oneri dell’autorità, del proponente e dell’utenza, si evince che il valore è di € 332.994.839,00. Si sottolinea, in definitiva, come gli importi di alcuni servizi proposti hanno costi non in linea ai valori di mercato”

“È estremamente importante che – conclude il vice segretario – si faccia massima trasparenza e chiarezza su tutti i dettagli del relativo progetto e dell’utilizzo dei fondi pubblici relativi per il bene di tutta la comunità catanese e non”.

