Proposta di FI per cancellare i diritti d’imbarco negli aeroporti minori

L'annuncio di Gasparri

PALERMO – “Tutelare gli aeroporti minori è una strategia fondamentale per incrementare i flussi turistici e favorire lo sviluppo economico dei nostri territori. Con un emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia e seguito dal relatore, senatore Dario Damiani in commissione Bilancio, abbiamo introdotto un importante incentivo: non si applicherà più l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti siciliani che hanno registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“In pratica, questa somma sarà versata direttamente dalla Regione, alleggerendo così il costo per i passeggeri e incentivando il traffico aereo in queste strutture – prosegue -. Valorizzare e incentivare il turismo significa infatti mettere nelle condizioni più favorevoli non solo i visitatori, ma anche i territori, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo locale”.