Prorogato il bonus benzina, ecco come richiederlo

Sarà valido fino alla fine del 2023, ma non spetterà a tutti

1' DI LETTURA

Si allunga il bonus carburanti per i lavoratori dipendenti. È la misura varata dal Governo Draghi e confermata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per tutto il 2023 tramite il decreto legge “Trasparenza carburanti” approvato il 10 gennaio. La decisione che tende a compensare la fine dello sconto sulle accise. Si tratta, dunque, dell’aiuto ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di incentivo erogato dai datori di lavoro per un importo pari a 200 euro da spendere per il rifornimento. Il bonus benzina non concorre alla formazione del reddito quindi su di esso non vengono pagate imposte, tasse e contributi.

Nella nota di Palazzo Chigi di giovedì sera (12 gennaio) si legge: “È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente”.

Il bonus benzina non è un obbligo del datore di lavoro nei confronti del dipendente, ma un’agevolazione volontaria. Dal punto di vista burocratico è estremamente semplice e non sono previste richieste formali preventive. È sufficiente che l’azienda decida a chi erogarlo e farlo secondo le modalità previste dalla norma. Naturalmente vale, salvo ulteriori proroghe, la data limite del 31 dicembre 2023.

COME VIENE EROGATO

L’azienda che decide di erogare ad alcuni o a tutti i propri dipendenti il bonus benzina ha di fronte due diverse modalitàdi erogazione dei 200 euro previsti: