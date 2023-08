Palermo Classica, Daria Biancardi a Palazzo Chiaramonte

Il Festival che coniuga anche il genere Jazz

PALERMO – La Black Voice siciliana sul palco del Festival Palermo Classica 2023 per la Jazz Section organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Appuntamento il 10 agosto alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte con lo spettacolo già sold-out di Daria Biancardi in The Magic of Soul nella Sheri Hall.

La Biancardi per l’occasione sarà accompagnata dalla sua band composta da Fabrizio Francoforte alla batteria, Gabriel Guarneri al basso, Osvaldo Lo Iacono alla chitarra, Beppe Zito al piano ed hammond e dal Back ground vocals Simona Burrafato, Dalila Galati, Marzia Molinelli, Livia Paolazzi, Giulia Tarantino.

Il concerto sarà un percorso in musica sulle più importanti canzoni jazz soul standard arricchite dalla voce inconfondibile di Daria in tournée questa estata in tutta Europa dall’Inghilterra, Germania, Francia e Olanda.

Per la Jazz Section saranno sei gli appuntamenti previsti dopo Chiara Civello e quello di Yamandu Costa & Francesco Buzzurro, il 10 sarà la volta di Daria Biancardi, il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.

I biglietti sono acquistabili online su:

Brass Group (18tickets.it)