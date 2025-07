Prosegue il tour estivo dei Coma Cose, domani live a Zafferana Etnea

Dopo l'estate il duo celebrerà dieci anni di carriera

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Dopo la partenza lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo dei Coma_Cose, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani.

Il tour toccherà anche la Sicilia con la data in calendario il 27 luglio a Zafferana Etnea all’Anfiteatro Falcone e Borsellino organizzata da Puntoeacapo all’interno della rassegna di eventi estivi Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana Etnea. Gli ultimi biglietti sono disponibili per la vendita la sera dell’evento al botteghino aperto dalle ore 19.00.

Intanto si aggiunge un nuovo risultato per il duo: “Cuoricini” – già certificata disco di platino e arrivata al primo posto della classifica EarOne – è infatti nella Top 5 dei brani più ascoltati nel primo semestre del 2025 della classifica FIMI “Top of the Music”. Il tour Coma_Cose Live 25 porterà gli artisti in giro per tutta Italia, dove si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

Organizzata e prodotta da Magellano Concerti e Palace Agenzia, la tournée proseguirà fino a settembre.

Dopo l’estate, ad ottobre, i Coma_Cose celebreranno i loro 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). Due appuntamenti che segnano un nuovo importante passo per la loro carriera, la celebrazione di un percorso musicale decennale e che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre più persone, dando voce a una generazione che ha trovato nelle canzoni del duo una narrazione autentica del proprio vissuto. Per info: www.magellanoconcerti.it.

Il tour estivo e i concerti nei palasport saranno inoltre l’occasione per ascoltare live il loro nuovo album “Vita Fusa” – il quinto in studio –, un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale. “Vita Fusa” è sperimentazione, una raffinata psichedelia di matrice 60’s, un disco molto suonato, è poesia e ironia insieme. È un disco che rimarca la capacità del poliedrico duo di fotografarsi per fotografare anche la contemporaneità.

Nel titolo dell’album si ritrova la vena polisemica dei Coma_Cose e si dispiega il concept stilistico ed estetico che gioca con la parola fusa: quelle feline che accompagnano la vita dei due gattari, la fusione artistica e affettiva ma anche vita fusa intesa come burnout emotivo.