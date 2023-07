Protestano i lavoratori di Call.it, cooperativa costituta con la Regione Siciliana

Il call center potrebbe perdere la commessa e il futuro di 250 dipendenti è in bilico

PALERMO – Ancora in bilico il futuro dei 250 lavoratori di Call.it del Consorzio Sintesi, la cooperativa sociale costituita 17 anni fa con una intesa con la Regione siciliana, al cui interno lavorano tanti disabili, che opera per conto di Wind Tre.

Nonostante le pesanti condizioni climatiche, più di 150 lavoratori hanno manifestato sotto palazzo dei Normanni, in presidio dalle 9 alle 13, con indosso le magliette “io sto con Sintesi” ed esibendo striscioni di protesta. La protesta è stata indetta dalla Fp Cgil Palermo in concomitanza con l’audizione in V commissione all’Ars.

“La commissione ha proposto un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali e l’assessorato a Famiglia e Lavoro, che si terrà entro fine luglio – dichiara Michele Morello, coordinatore terzo settore della Fp Cgil Palermo – Chiediamo che venga rispettata la convenzione, considerata la chiusura di Wind Tre su una possibile nuova proroga a Call it. Non è stata specificata la motivazione per la quale vorrebbero togliere la commessa a Call.it e affidarla a un’altra cooperativa sociale. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione, che è l’assunzione totale da parte di Wind tre di tutto il personale, prevista dalle norme”.