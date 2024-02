Province, Schifani: “Capitolo chiuso, prima la riforma della Delrio”

Parla il governatore

CATANIA – Nessuna tensione in Giunta e riforma delle Province rinviata a dopo l’abolizione della legge Delrio da parte del Parlamento nazionale. Questo il senso delle dichiarazioni del governatore Renato Schifani oggi a Catania, in occasione della visita allo stabilimento ‘3Sun’.

Schifani: “Nessuna tensione in Giunta”

“Non c’è nessuna tensione in giunta – ha affermato -. Ho organizzato degli incontri bilaterali con le forze politiche di maggioranza perché ho ritenuto utile stabilire alcune regole in merito al voto segreto all’Ars, fermo restando che si tratta di un’anomalia che non esiste in nessun altra regione. Andiamo avanti serenamente, ho trovato in tutti piena volontà di sostegno al governo. Anche perché, nei prossimi mesi, ci aspettano riforme importanti per lo sviluppo della nostra Isola”.

Province, tutto rinviato

E sulle Province: “La riforma del sistema elettorale nelle ex Province è un capitolo chiuso. Se ne riparlerà quando il Parlamento nazionale approverà questa riforma. Intanto, alla scadenza dei commissariamenti daremo attuazione alla legge Delrio, perché siamo tenuti a farlo”. Il mandato dei commissari scadrà il 31 dicembre (ecco chi sono), da qui ad allora bisognerà far partire l’iter per le elezioni di secondo grado.