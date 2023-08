Psicologi e specialisti ‘in strada’ contro alcol e droghe ad Augusta

La tappa del progetto "In Strada Insieme"

1' DI LETTURA

AUGUSTA (SIRACUSA) – Specialisti, psicologi e volontari ‘in strada’ contro il consumo di alcol e droghe. L’unità mobile dell’Asp di Siracusa sosterà in piazza Fontana ad Augusta, venerdì 1 settembre, dalle ore 19.30 alle 23.30, per il progetto “In Strada Insieme”.

Verranno fornite consulenze ai giovani

Specialisti, psicologi, volontari, operatori dei Sert di Siracusa e Augusta e dell’Unità operativa Educazione alla Salute diretta da Enza D’Antoni saranno in piazza Fontana per fornire informazioni e consulenze ai giovani. Il tema è quello dei rischi legati al consumo di sostanze come alcol e droghe.

L’iniziativa prevede campagne itineranti

L’iniziativa, in aderenza al Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, prevede campagne itineranti di sensibilizzazione e informazione nei luoghi formali e informali di aggregazione dei giovani. Gli operatori forniranno chiarimenti sui rischi legati al consumo di alcol, di sostanze psicoattive e al gioco d’azzardo, con la distribuzione di opuscoli informativi ed etilometri monouso.