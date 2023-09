Pubblica amministrazione, in Sicilia 24mila precari

Prevista per mercoledì 4 ottobre una manifestazione davanti palazzo d'Orleans

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella pubblica amministrazione siciliana ci sono 24 mila lavoratori precari, la metà dei quali nella sanità. Regione, comuni, sanità, tribunali, prefetture, questure, distretti socio sanitari, ex ipab: il problema riguarda un po’ tutti gli ambiti. Per questo personale la Cgil e la Fp Cgil siciliane e il Nidil chiedono la stabilizzazione. E a sostegno di questa richiesta terranno mercoledì 4 ottobre a Palermo, alle 14.30, una manifestazione regionale davanti a Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione.

In programma, tra gli altri, gli interventi di Mariagrazia Gabrielli, segretaria nazionale Cgil e di Tatiana Cazzaniga, segretaria nazionale Fp Cgil. L’iniziativa si inscrive nel percorso regionale e nazionale di mobilitazione “La via maestra” ( la lotta alla precarietà nel lavoro è uno dei temi al centro della manifestazione nazionale del 7 ottobre indetta da Cgil e associazioni). Cgil, Fp e Nidil chiedono “assunzioni stabili nelle amministrazioni pubbliche siciliane di almeno 40 mila persone, per coprire sia il turnover che il fabbisogno reale di personale”.

Un “piano straordinario per l’occupazione pubblica di qualità che possa restituire dignità al lavoro e ai servizi pubblici”. E “una sfida per il rinnovamento della pubblica amministrazione – sottolineano Alfio Mannino e Francesco Lucchesi (Cgil Sicilia), Gaetano Agliozzo e Monica Genovese (Fp Cgil Sicilia), Andrea Gattuso, Nidil – che passa dalla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori per la produzione di servizi pubblici efficienti ed efficaci”.

Qualche numero del precariato in Sicilia: 300 funzionari di Pnrr e Pon metro; 1887 contrattisti negli enti locali dove si registra il 70% di part time; 4.500 Asu; 14 mila precari della sanità; 300 precari dei tribunali; 2.546 Pip; 200 assistenti sociali a tempo determinato e con partita Iva; nei distretti socio – sanitari; 120 precari nelle prefetture e nelle questure. Lo slogan della manifestazione dice: “Non possiamo più aspettare”