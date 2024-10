“Pubblicità sessista, va rimossa” la richiesta della consigliera Di Gangi

"Utilizza un'immagine e un linguaggio inaccettabili"

PALERMO – È polemica a Palermo per dei cartelloni pubblicitari apparsi in diverse strade della città. I cartelloni pubblicitari fanno riferimento ad un’attività commerciale dal nome ‘Gnocca’ che produce pasta fresca.

La consigliera comunale Mariangela Di Ganci chiede, tramite una mail inviata al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Giuliano Forzinetti, che questa pubblicità venga rimossa perché “sessista e fortemente lesiva della dignità delle donne, attualmente visibile in città e relativa al prodotto “Gnocca – Bona e Pasta”, proponendo l’ennesima mercificazione del corpo femminile e relegando la donna a mero oggetto del desiderio”.

“L’annuncio utilizza infatti un’immagine e un linguaggio che sfruttano stereotipi di genere inaccettabili per la nostra città – si legge ancora nella mail -. Peraltro, ai sensi degli articoli 7 e 11 bis del Regolamento per la Pubblicità del Comune di Palermo, è obbligatorio che i contenuti pubblicitari rispettino la dignità delle persone, escludendo rappresentazioni offensive e discriminatorie”, criteri che, nella mail scritta dalla consigliera comunale, non vengono rispettati: “La pubblicità segnalata appare in palese contrasto con tali principi, veicolando messaggi lesivi della parità di genere e del rispetto dovuto a tutte le cittadine e i cittadini”.

“Vi chiedo quindi un intervento immediato per la rimozione di questa affissione, a tutela dei valori civili della nostra comunità e per dare immediatamente un segnale chiaro contro ogni forma di comunicazione sessista”, conclude Mariangela Di Ganci.