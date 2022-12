D’Agostino su Pubbliservizi: “Lavoratori siano stabilizzati”

Le dichiarazioni del deputato regionale e l’appello al commissario Portoghesi: “Convochi le parti per il futuro dei 333 dipendenti”

1' DI LETTURA

“Esprimo solidarietà ai lavoratori della Pubbliservizi, dopo la decisione del Tribunale di Catania che ha disposto “la conversione dell’amministrazione straordinaria”, a cui la società era sottoposta, in liquidazione giudiziale”. Lo ha dichiarato il deputato regionale Nicola D’Agostino.

“Invito altresì il commissario Federico Portoghesi, costretto ad occuparsi di una vicenda per la quale non ha alcuna responsabilità, a convocare – se lo ritenesse necessario o anche solo utile – le parti politiche al fine di trovare una soluzione rapida che possa garantire il futuro dei 333 dipendenti della società, come ad esempio, la possibilità di stabilizzare i lavoratori nell’attuale Città Metropolitana. Questo garantirebbe i livelli occupazionali e al tempo stesso i servizi pubblici essenziali svolti fino ad ora dalla società”.