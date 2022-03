Pullara (Lega): bene la lista “Prima l’Italia” voluta da Salvini

Il deputato Ars plaude all'idea lanciata dal leader del Carroccio

PALERMO – “’Prima l’Italia’ fa rima con prima la Sicilia e l’idea di schierare il logo civico alle prossime competizioni elettorali mi trova completamente d’accordo perchè rafforza il modello di centrodestra moderato in cui mi rivedo. Un progetto politico che abbiamo stimolato lavorando sodo dall’interno”. A dichiararlo è il deputato Ars, Carmelo Pullara, dal settembre 2021 iscritto al gruppo della Lega, commentando l’idea lanciata da Matteo Salvini ieri in occasione del comitato federale della Lega.

“Quando ad agosto scorso abbiamo deciso di aderire alla Lega – racconta Pullara – abbiamo subito intuito che la Sicilia e i siciliani avevano bisogno di un politica che sappia ascoltare e dare risposte alle istanze del territorio. In merito all’annuncio di Matteo Salvini di una lista, “Prima l’Italia”, che è pronta ad accogliere coloro i quali vogliono mettere la Sicilia e i siciliani prima di tutto mi trova completamente complice ed entusiasta. Oggi, questo non mi stancherò mai di ripeterlo – aggiunge il leghista -, non c’è più spazio per scelte demagogiche o populiste, abbiamo bisogno invece di una politica operativa che sappia riscoprire il valore di essere a servizio della gente”.

Per Carmelo Pullara, la “Regione ha bisogno di un cambio di passo. Prima L’Italia mi pare – afferma – la scelta giusta per concretizzare la politica per la gente e del territorio. Pertanto, l’idea di Salvini è allargare il più possibile il perimetro del centrodestra, con un modello inclusivo e ciò mi trova completamente d’accordo. Ancora una volta la Sicilia si conferma laboratorio politico. Aprire al civismo e ai rappresentanti della politica locale mi sembra – conclude Pullara – una proposta che rispecchia l’esigenza del territorio. In questo modo avremo un soggetto politico nazionale solido”.