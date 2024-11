Pusher a soli 15 anni: arrestato con droga e contanti nel marsupio

I magistrati hanno disposto la misura cautelare della permanenza in casa

ACI CATENA (CATANIA) – Pusher a soli 15 anni. Nello specifico, si tratta di un minorenne convinto che la giovane età gli avrebbe dovuto garantire una sorta di immunità. Lo ha sottolineato più volte, infatti, mentre i carabinieri lo arrestavano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Pusher a 15 anni

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato in quel di Aci Catena, cittadina tra Catania e Acireale. I militari lo hanno intercettato nei pressi dell’ingresso della villa comunale, seduto all’interno di una Y10 accanto a un 20enne.

Le dosi e i soldi

Alla vista dei carabinieri ha gettato 5 dosi di marijuana già confezionate in un’aiola. Nel marsupio gli hanno poi trovato altre 22 dosi e quattrocento euro in contanti.

Il quindicenne è finito nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti. L’autorità giudiziaria per i minorenni ha poi disposto misura cautelare di permanenza in casa.