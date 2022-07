Qatar, oltre 500 militari italiani presenti durante il Mondiale

Lo prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

L’Italia di Roberto Mancini non sarà al Mondiale del Qatar, ma la Penisola sarà comunque rappresentata in maniera massiccia.

Questo perché 560 militari italiani parteciperanno alla missione bilaterale di supporto alle forze armate qatarine per garantire che l’evento – in programma tra il 21 novembre ed il 18 dicembre prossimi – si svolga in una cornice di sicurezza.

Lo prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ora all’esame della commissione Difesa della Camera. Tra le nuove missioni anche quella per il potenziamento del Fianco Est della Nato: 1.000 militari saranno inviati in Bulgaria (circa 750 unità) e Ungheria. Infine, 15 uomini saranno mandati in Mozambico nell’ambito della missione europea Eutm Mozambico.