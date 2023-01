Qatargate, il deputato Panzeri si pente: sconterà solo un anno di carcere

Accordo con i magistrati belgi

1' DI LETTURA

BRUXELLES – Antonio Panzeri si pente e firma un accordo con i magistrati belgi sul Qatargate: resterà in carcere solo un anno, pagherà una multa e gli saranno confiscati i beni finora acquisiti per un valore di circa un milione di euro. L’ex europarlamentare ammette di aver pagato il collega belga Marc Tarabella circa 120-140mila euro consegnati in luoghi diversi anche ‘in sacchi di carta’.

La Commissione Ue annuncia a breve nuove norme contro la corruzione: ‘Saremo il più duri possibile’, ha detto la commissaria agli Affari Interni Johansson parlando alla Plenaria del Parlamento europeo.