Quante lacrime per Vincenzo: l’ultimo saluto della sua Biancavilla

Una comunità scossa che renderà omaggio allo sfortunato 20enne nella giornata di domani

BIANCAVILLA (CATANIA) – E’ una tragedia che è rimarrà impressa a lungo. La morte di Vincenzo Tomasello, 20 anni compiuti da nemmeno due mesi, ha sconvolto la comunità biancavillese.

L’incidente che lo ha coinvolto, mentre in sella alla sua moto percorreva via Della Montagna, è stato violentissimo: lo scontro contro una vettura guidata da una 21enne e poi lo schianto a terra dopo un volo in aria. Per Vincenzo non c’è stato nulla da fare. Persino i soccorsi si sono rivelati inutili.

In compagnia di Vincenzo, sulla moto, c’era un altro giovane di 24 anni che ha riportato diverse ferite su più parti del corpo: le sue condizioni sono critiche ed il giovane resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il cordoglio del sindaco

In tanti, nella giornata di ieri hanno volto postare un messaggio, rivolgere pubblicamente un pensiero all’indirizzo di Vincenzo.

“La nostra comunità piange la scomparsa del giovane Vincenzo Tomasello, morto in un incidente stradale. Sento il dovere di esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutta la città alla famiglia del giovane. Con Vincenzo vola via anche un pezzo del nostro cuore”, scrive il sindaco Antonio Bonanno sui suoi profili social.

L’ultimo abbraccio

Biancavilla renderà l’ultimo saluto a Vincenzo, domani (domenica) mattina nella chiesa Annunziata.