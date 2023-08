Incidente mortale a Biancavilla, perde la vita giovane centauro

Purtroppo vano ogni tentativo di rianimarlo

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA (CATANIA) – Uno scontro violento nel quale ha avuto la peggio un giovane centauro che in sella alla sua motocicletta, e con un passeggero a bordo, stava proseguendo per via della Montagna. In una ricostruzione dei fatti ancora tutta da accertare, l’unico elemento che risulta evidente rimane quello dell’impatto contro una vettura che proseguiva per la stessa arteria stradale.

Per il motociclista i soccorsi si sono rivelati vani: i tentativi di rianimarlo, inutili. Sul posto si è portato il personale medico del 118 che ha trasportato in codice rosso il passeggero della moto – rimasto ferito – verso l’ospedale biancavillese.

Sono i carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica di un incidente che ha provocato l’ennesima vittima sulle strade del territorio etneo.