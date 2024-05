Quattro residuati bellici rinvenuti nel giardino di un asilo ad Acireale

Verranno fatti brillare nei prossimi giorni

IN VIA MANCINI

ACIREALE (CATANIA) – Quattro residuati bellici inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale sono stati rinvenuti nel giardino di pertinenza di un asilo privato in via Mancini nel centro di Acireale.

È stato un collaboratore scolastico, come reso noto dall’emittente televisiva regionale Rei Tv, a scoprirli e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno messo in sicurezza l’area, e gli artificieri del comando provinciale dell’Arma che hanno rimosso il munizionamento, affiorato dopo il cedimento di un muro in pietra perimetrale interno al cortile.

I proiettili d’artiglieria, calibro 47, saranno fatti brillare nei prossimi giorni in una cava in disuso ad opera dei militari del nucleo speciale dell’Esercito. Concluse le operazioni di rimozione, l’asilo, frequentato da una trentina di bambini, ha ripreso la normale attività.