Quella sosta a pagamento per le ambulanze della Misericordia: intervento del Prefetto

Vicenda accaduta all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco”.

CATANIA. Intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco”, in merito alle criticità lamentate negli scorsi mesi dal Comitato delle Misericordie della Provincia di Catania, relativamente al pagamento da parte di ambulanze o mezzi di trasporto disabili di una penale al superamento dei 15 minuti di permanenza all’interno dei nosocomi Policlinico e San Marco.

La nota della Prefettura

“La scrivente – si legge nella nota di risposta inviata dalla Prefettura al Comitato delle Misericordie – ha chiesto notizie al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, il quale ha riferito di aver più volte richiamato la cooperativa che si occupa del servizio in argomento a tenere un comportamento adeguato al servizio svolto dalle associazioni di volontariato e di agevolare lo stesso, senza l’applicazione di penali al superamento della permanenza nei presidi oltre 15 minuti”.

L’intervento dei rappresentanti delle Misericordie

“Una posizione chiara, la prima ufficiale da parte della Direzione Generale dell’ospedale Catanese – spiegano in una nota i rappresentanti delle Misericordie -, quella che viene fornita al Prefetto sulla problematica segnalata. Ricordiamo che in passato, la dirigenza del nosocomio si era trincerata in un inspiegabile silenzio nei confronti delle richieste ufficiali inviate dalle Misericordie catanesi”.



Soddisfazione giunge dallo stesso presidente del Comitato delle Misericordie di Catania Alfredo Distefano. “Ringrazio vivamente l’autorevole intervento del Prefetto che ha ben compreso le difficoltà vissute dalle nostre associate intervenendo in maniera decisa sulla problematica. Apprendiamo, per il tramite di Sua Eccellenza, che l’Azienda ospedaliera si è mossa in merito alle nostre richieste rimaste inascoltate e prendiamo anche atto che la cooperativa sia stata formalmente diffidata dal perpetrare simili comportamenti. Da una verifica tra le Misericordie di Catania, mi preme segnalare come il problema non sia comunque ancora risolto e persistono situazioni di criticità. Chiediamo che sin da subito la cooperativa si adegui alle diffide ricevute”. Laddove dovesse ancora persistere il problema, sin da oggi, le Misericordie fanno sapere che si rifiuteranno di pagare eventuali penali applicate all’interno dell’Azienda Ospedaliera “G.Rodolico – San Marco”.