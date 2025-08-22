 Ragusa, muore quindicenne travolto da un trattore
Quindicenne trovato morto nel Ragusano, travolto da un trattore

La prima ricostruzione. Resta da accertare la dinamica
LA TRAGEDIA
di
 RAGUSA- Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Lo riferisce l’Ansa.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto.

Sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

 Il quindicenne morto – scrive l’Ansa – si chiama Andrea Passalacqua. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima. Quando è arrivato l’elisoccorso, il ragazzo era già senza vita. 

