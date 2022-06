Sembra ormai insanabile la frattura tra il ministro degli Esteri e i vertici del movimento

È in corso in Senato e alla Camera la raccolta firme per costituire gruppi autonomi di parlamentari che fanno capo al ministro degli Esteri Di Maio.

Il M5s viaggia così verso la scissione. Sarebbero infatti ‘ben più’ di 20 a Montecitorio e di 10 a palazzo Madama le adesioni all’iniziativa che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. Si tratta del numero di firme necessarie secondo i regolamenti per formare un gruppo autonomo.