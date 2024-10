Rafa Nadal si ritira, lo spagnolo dice addio al tennis

Lo spagnolo giocherà a novembre il suo ultimo torneo

Rafa Nadal si ritira dal tennis. L’annuncia arriva dallo stesso tennista che ha pubblicato un video sui propri canali social e poche parole di accompagnamento, solo un “mille grazie” in tutte le lingue.

Il suo ultimo torneo sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre.

“La verità — inizia il video del tennista spagnolo mentre scorrono le immagini della sua carriera costellata di successi — è che sono stati anni difficili, gli ultimi due in particolare, non riuscivo a giocare senza limitazioni. È chiaro che è una decisione difficile, c’è voluto del tempo per prenderla. Ma è il momento per mettere il punto finale. Mi sento super super fortunato per quello che ho vissuto. Mille grazie a tutti”.