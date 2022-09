Raffica di furti in casa: scarcerato, torna in cella dopo l’ennesimo colpo

In quattro giorni 7 furti. In carcere un 27enne

I carabinieri di Marsala, coordinati dalla locale Procura, hanno arrestato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, che, negli ultimi giorni, si sarebbe reso protagonista di furti a raffica ai danni di esercizi commerciali, tra cui una nota cantina ed uno studio dentistico. Belgacem Wassim, 27 anni, nel giro di una settimana, è stato raggiunto da due ordinanze di misure cautelari che hanno stabilito gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.

Tra il 23 ed il 26 agosto scorsi, i carabinieri hanno documentato che l’indagato sarebbe stato responsabile di ben 7 furti: 3 in abitazione, 3 all’interno di auto e uno ai danni di una cantina. Numerosi PC, telefoni cellulari e soldi in contanti il bottino. Il giovane era stato sorpreso mentre dormiva in una delle case depredate il 26 agosoto, quando i carabinieri lo sottoposero a fermo di polizia giudiziaria ed il Gip del Tribunale di Marsala, pochi giorni dopo, gli impose l’obbligo di dimora e di firma.

Soltanto il tempo di metter piede fuori dal carcere e l’extracomunitario, il 5 settembre scorso, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marsala, subito dopo aver rubato alcuni computer all’interno di uno studio dentistico del centro cittadino. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli e fuggire, l’indagato ha anche opposto resistenza ai militari, ferendone lievemente uno e cercando di mordere un altro. A seguito di una nuova ordinanza emessa dal Gip , il cittadino tunisino è ora in carcere a Trapani.