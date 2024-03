Raffiche di vento colpiscono Palermo e la provincia: albero cade su due auto

Il cimitero di Sant'Orsola resterà chiuso

PALERMO – Fortissime raffiche di vento hanno colpito Palermo e la provincia, costringendo anche i vigili del fuoco a numerosi interventi per via di alberi caduti. Uno di questi è caduto a Bagheria, colpendo due vetture in via Mattarella. Proprio a causa del vento la protezione civile regionale ieri ha diramato un allerta meteo.

Per evitare disagi la fondazione Camposanto di Santo Spirito, che gestisce il cimitero di Sant’Orsola a Palermo, comunica che per oggi – domenica 10 marzo 2024 – “l’area cimiteriale verrà chiusa al pubblico a causa dei forti venti che sono in atto dai quadranti meridionali. Il provvedimento si rende necessario per motivi di sicurezza, vista la particolare esposizione del cimitero a questo tipo di fenomeni meteorologici”.