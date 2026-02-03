Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate: trasportata senza vita in ospedale in auto

La giovane presentava una ferita da arma da taglio alla schiena

Una ragazza di 22 anni è arrivata priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. La giovane presentava una ferita da arma da taglio alla schiena. Nonostante l’intervento dei sanitari, per lei non è stato possibile fare nulla.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia dopo la segnalazione dell’arrivo in ospedale di una giovane in condizioni critiche. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, sarebbe stata trasportata a bordo di un’autovettura che si sarebbe poi allontanata.

Chi è la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate

La vittima è stata successivamente identificata come Ilenia Musella, residente nel quartiere Parco Conocal, nella zona di Ponticelli. Forze di polizia sono presenti all’esterno di Villa Betania per contenere eventuali tensioni.

Le indagini

Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire quanto avvenuto prima del trasporto in ospedale. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, al Commissariato di Ponticelli e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che stanno procedendo con gli approfondimenti investigativi sul caso della ragazza di Ponticelli uccisa a coltellate.

