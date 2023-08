Ragusa, concorso pubblico: 4 posti, si presentano in 9

Proposte di assunzione nella pubblica amministrazione che non trovano candidati

RAGUSA – Proposte di assunzione nella pubblica amministrazione che non trovano candidati. Succede a Ragusa per la selezione svolta dalla Iblea Acque Spa, società a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico dei dodici comuni iblei.

L’amministratore unico, Franco Poidomani, ha firmato il 7 agosto scorso la determina di assunzione per il conferimento di incarichi a tempo pieno e determinato per 4 figure professionali. Vari i profili, dall’inquadramento di un operatore dei sistemi informativi territoriali, all’area amministrativa e contabile. All’appuntamento con il bando si sono presentati però solo 9 candidati. Una fuga dal posto pubblico o una scarsa pubblicità al concorso? L’avviso è stato pubblicizzato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito della società Iblea Acque.

Le procedure di selezione erano iniziate lo scorso mese di giugno con scadenza di presentazione delle domande il 3 luglio. Il 20 luglio scorso la commissione esaminatrice, presieduta da Raffaele Falconieri, dirigente del Libero Consorzio comunale della provincia di Ragusa, da Giuseppe Corallo e da Alessandra Leonardi ha preso atto che solo 9 candidati erano interessati. Un record. Tra i 4 candidati idonei, 2 hanno già lavorato come consulenti esterni nella stessa azienda con un incarico di sei mesi. Altra peculiarità è che tra gli esaminandi per il profilo professionale di contabile non ci sia un contabile ma solo avvocati e ingegneri.