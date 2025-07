Ragusa, incendio in un vecchio stabilimento balneare lungo la costa

In fiamme anche un auto compattatore comunale

ACATE (RAGUSA) – Incendio in un vecchio stabilimento balneare dismesso sul lungomare di Marina di Acate, in provincia di Ragusa. Intervenuti i vigili del fuco di Vittoria e una squadra con a seguito autobotte dalla sede centrale di Ragusa.

Indagano i carabinieri

Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire. Sul posto i carabinieri di Acate che cercheranno dif are luce sull’episodio.

In fiamme un auto compattatore

Nella notte, i vigili del Fuoco di Vittoria e di Santa Croce sono intervenuti, in prossimità del centro abitato di Acate, presso il parcheggio esterno della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune, per l’incendio che ha coinvolto un auto compattatore in uso dalla ditta.

Per estinguere la fiamme è stato necessario realizzare un’apertura sul cassone e immettere della schiuma antincendio. Sul posto i carabinieri.

