Ragusa torna alla vittoria, battuto San Martino 78-57

La Passalacqua Ragusa torna alla vittoria e lo fa con una splendida seconda parte di partita nei confronti di San Martino di Lupari, battuta nettamente, con il punteggio di 78-57.

C’era voglia di rivalsa, dopo le tre sconfitte consecutive, tra le ragazze di coach Gianni Recupido, che soprattutto nel terzo e quarto periodo hanno giocato sprazzi di ottimo basket. Tra le fila delle padrone di casa non è mancato nemmeno l’apporto delle più giovani, che sono state utilissime per la gestione delle forze e delle energie anche in vista di un nuovo impegno ravvicinato come quello che vedrà l’incontro casalingo con Broni appena martedì 8 marzo, prima di quello di domenica prossima, che sempre al Palaminardi di Ragusa vedrà di scena Faenza.

Come anticipato precedentemente, primo e secondo quarto all’insegna dell’equilibrio, poi Ragusa mette una marcia diversa a partire dal terzo quarto di gioco mentre in casa veneta si spegne la luce e non c’è praticamente più partita. Alla fine saranno 18 per Romeo, Kuier e Taylor (queste ultime anche in doppia doppia).

Poche parole da parte di coach Recupido: “Sono contento della partita, ringrazio le ragazze per la prestazione che hanno fatto e faccio i complimenti a loro”. Adesso ci sarà da ricaricare le batterie in vista del match di martedì”.