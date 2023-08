Trasporta in auto 100 mila euro in contanti, denunciato un 38enne

L'uomo girava in auto con il figlio minorenne

VITTORIA (RAGUSA) – Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Vittoria perché trasportava in auto 100.000 euro suddivisi in ‘mazzette’ senza alcuna credibile giustificazione.

Insieme all’uomo c’era il figlio minorenne

L’uomo si trovava in via Paolo Enrico Arias e percorreva la strada in automobile a velocità sostenuta, insieme al figlio minorenne di 15 anni. I Carabinieri sono quindi intervenuti e hanno controllato il mezzo rinvenendo una busta contenente numerose ‘mazzette’ di banconote, di vario taglio, confezionate in buste di plastica sottovuoto.

La cifra trasportata era di 100 mila euro

L’automobilista non riusciva a fornire plausibile giustificazione così i Carabinieri hanno proceduto al conteggio delle banconote: la cifra trasportata era di 100.000 euro. I militari sono così passati alla perquisizione del domicilio dell’uomo e hanno trovato una macchina conta-soldi, due macchine per il sottovuoto e numerose buste di plastica trasparenti compatibili con quelle delle ‘mazzette’.

L’uomo è stato denunciato per riciclaggio

I Carabinieri hanno quindi sottoposto a sequestro i 100.000 euro e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di riciclaggio.